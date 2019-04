Ärzte Zeitung online, 17.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Reisemedizin

Masern in vielen Urlaubsorten in Frankreich

DÜSSELDORF. Das Centrum für Reisemedizin CRM warnt vor Masern in beliebten Urlaubsorten in Frankreich. Seit Ende Januar 2019 seien aus dem Wintersportort Val Thorens (Region Auvergne-Rhône-Alpes) 53 Erkrankungen gemeldet worden, darunter seien auch zwei dänische Touristen und ein Luxemburger Teenager. Alle drei erkrankten demnach nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub.

Seit Mitte Februar sind, ausgehend von einer Schule, in Saint-Tropez 17 Menschen erkrankt, 3 Personen mussten in Kliniken behandelt werden. Auch die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur gehört in diesem Jahr zu den am stärksten betroffenen Regionen Frankreichs. Landesweit wurden bereits 573 Fälle registriert. Das CRM rät, den Impfschutz zu beachten. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich