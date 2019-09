Ärzte Zeitung online, 26.09.2019 1

Impfungen

WHO-Europa drängt zu mehr Engagement gegen Masern

KOPENHAGEN. Angesichts der vielen Masernausbrüche in Europa hat das WHO-Regionalbüro einen „Strategic Response Plan“ (SRP) für die Zeit von September 2019 bis Dezember 2020 entwickelt. Kernziele sind die Ausbruchskontrolle, sichere Patientenversorgung, mehr Engagement für Gegenmaßnahmen, Erhöhung der Akzeptanz und Steigerung der Nachfrage von Impfungen, eine verbesserte Bereitschaft für Maßnahmen zur Risikominderung und die Analyse des Ausbruchsmanagements.

Über 120.000 Masernfälle sind von August 2018 bis Juli 2019 in der WHO-Region Europa registriert worden – mehr als in jedem Zwölfmonatszeitraum seit zehn Jahren. In 53 der 48 Länder der Region gab es Masernfälle. (eis)

