33.000 Tote jährlich

Immer mehr Todesfälle wegen Antibiotika-Resistenzen

Antibiotika-resistente Keime kosten einer Studie zufolge jährlich etwa 33.000 Europäern das Leben. Seit 2007 steigt die Zahl solcher Todesfälle, berichten Wissenschaftler.

Keime in einer Petrischale: Wegen multiresistenten Erregern gibt es europaweit immer mehr Todesfälle. © zmeel / Getty Images / iStock

SOLNA. In Europa sterben etwa 33.000 Menschen jedes Jahr infolge einer Infektion mit Antibiotika-resistenten Erregern.

Die Zahl solcher Todesfälle steige seit 2007, zwischen einzelnen Ländern gebe es teils erhebliche Unterschiede, berichtet eine internationale Forschergruppe um Alessandro Cassini (The Lancet Infectious Diseases 2018; online 5. November). Sie beziehen sich auf Daten eines europäischen Netzwerks zur Beobachtung antimikrobieller Resistenzen (EARS-Net).

Infektionszahlen: Deutschland hinter Italien und Frankreich

Für die Staaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums weisen die Wissenschaftler für das Jahr 2015 insgesamt im Median 671.689 Infektionsfälle und 33.110 Todesfälle aus.

Italien ragt dabei heraus: Dort wurden 201.584 Infektionen und 10.762 Tote registriert. Für Deutschland stehen 54.509 Infektionsfälle und 2.363 Todesfälle zu Buche (siehe nachfolgende Tabelle).

Ansteckung oftmals im Krankenhaus

Etwa ein Drittel der Erkrankungen mit Antibiotika-resistenten Keimen entstünden in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitssystems, berichten die Forscher weiter.

In 39 Prozent der betrachteten Fälle seien die Patienten mit einem Keim infiziert, gegen den auch Reserve-Antibiotika nichts mehr ausrichten können.

Für Escherichia coli, die resistent gegen Cephalosporin der 3. Generation sind, weisen die Forscher 297.416 Infektionsfälle und 9.066 Todesfälle (jeweils im Median) aus. Meticillin-resistente Staphylococcus aureus kommen auf 148.727 Fälle und 7.049 Tote (siehe nachfolgene Grafik).

Um die Situation zu verbessern, seien gemeinsame Anstrengungen nötig. Zudem müssten bestehende Hygienevorschriften, vor allem in Krankenhäusern, eingehalten werden. Schließlich brauche es mehr Forschung, um neue antibiotisch wirkende Substanzen zu entwickeln. (dpa/ths)

Wir haben den Beitrag aktualisiert am 06.11.2018 um 11:33 Uhr.

