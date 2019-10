Ärzte Zeitung online, 23.10.2019 1

RKI

Tuberkulose in Deutschland ist leicht rückläufig

BERLIN. 2018 wurden in Deutschland 5429 Tuberkulose-Fälle registriert und damit fast genauso viele wie 2017 (5486), so das Robert Koch-Institut in seinem Bericht zu TB in Deutschland. Drei Viertel der Patienten waren Migranten oder hatten ausländische Wurzeln. Bei 3,1 Prozent wurden multiresistente Keime (MDR-TB) registriert, und zwar meist bei Patienten aus Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion (NUS). (eis)

