Mehr Rechte für Kinder in Kliniken!

Experten fordern beim Kindergesundheitsgipfel eine kindgerechte Gesundheitsversorgung.

Bei der Versorgung von kranken Kindern gibt es Luft nach oben. © WavebreakmediaMicro / stock.adobe.com

TUTZING. Die Ökonomisierung der Medizin bedroht eine kindgerechte Versorgung auf hohem Niveau und erschwert die Umsetzung von Kinderrechten im klinischen Alltag.

Beim 1. Deutschen Kindergesundheitsgipfel an der Akademie für Akademische Bildung in Tutzing haben daher Experten das Vorhaben der Bundesregierung aufgegriffen, Kinderrechte in der Verfassung zu verankern.

Bei der zweitägigen Tagung sollten Strategien erarbeitet werden, mit denen kranken Kindern zu ihrem Recht verholfen werden kann. Veranstaltet wurde der Gipfel in Kooperation mit den deutschen Universitätskinderkliniken und der „National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention e.V.“

„In einem Gesundheitssystem, das auf Effizienz und Optimierung ausgerichtet ist, werden Bedürfnisse von Kindern leicht übersehen“, betonen die Experten in einer Mitteilung zu der Tagung.

Häufig fehlen Spielmöglichkeiten, auch gibt es oft zu wenig Zeit für Untersuchungen, die bei Kindern aufgrund von Ungeduld oder Ängsten länger dauern als bei Erwachsenen. Zudem werden betroffene Kinder selten befragt und in die Entwicklung von Kliniken eingebunden.

Verpflichtung im Koalitionsvertrag

„In Politik und in den Medien werden die Besonderheiten der Kindermedizin bisher kaum berücksichtigt“, kritisieren die Veranstalter. Im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien allerdings verpflichtet, die Rechte von Kindern ins Grundgesetz aufzunehmen.

Daraus ergeben sich Fragen die von den Experten diskutiert werden: Welche Bedeutung hat das für die Kindermedizin? Verbessert sich dadurch die Situation kranker Kinder? Und welche juristischen Auswirkungen ergeben sich dadurch?

Ärzte, Juristen, Politiker und Akteure der Zivilgesellschaft diskutierten darüber und definierten konkrete Herausforderungen und ethische Fragen, etwa zu Pflegeschlüsseln, Psychosozialer Versorgung und den notwendigen Kapazitäten in der Krankenhausplanung. (eb)

