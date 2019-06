Ärzte Zeitung online, 14.06.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Blutspendetag

Was Blutspender im Ausland bekommen

Schokolade, Massage-Gutscheine, Steuervergünstigungen: Manche Länder bieten Blutspendern diverse Anreize und Belohnungen. Andernorts appellieren Spendendienste eher an das Gewissen der Menschen.

BERLIN. Für ihr jahrelanges Engagement werden am Weltblutspendertag am 14. Juni in Berlin 65 Frauen und Männer aus ganz Deutschland geehrt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als größte Blutspenden-Organisation lädt sie stellvertretend für die vielen Freiwilligen ein.

Anders als bei privaten Anbietern oder in staatlich-kommunalen Diensten bietet das Rote Kreuz keine finanzielle Aufwandsentschädigung, obwohl es die Blutspenden aufbereitet und verkauft. „Du bekommst Geld, dafür bekommen wir dein Blut.“ Das ist ein Weltbild, dem wollen wir nicht folgen“, betont DRK-Generalsekretär Christian Reuter.

Ein Blick in andere Länder zeigt, wie vielfältig die Anreize sein können. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich