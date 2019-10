Ärzte Zeitung online, 17.10.2019 1

Onko Update 2020

Einladung zum Streifzug durch die moderne Onkologie

BERLIN / MAINZ. Meilenstein in der Onkologie: Die EU-Kommission hat kürzlich mit Larotrectinib eine erste gen- statt organbezogene Krebstherapie zugelassen. Indiziert ist die Arznei als Monotherapie bei Erwachsenen und Kindern mit soliden Tumoren mit NTRK-Genfusion und fortgeschrittener Erkrankung – unabhängig von der Lokalisation des Tumors.

Larotrectinib hemmt die drei TRK-Subtypen A, B und C, für die das in den drei Varianten 1, 2 und 3 existierende, neurotrophe Tyrosin-Rezeptor-Kinase(NTRK)-Gen codiert. Bei einer Fusion des NTRK-Gens mit anderen Genen ist der jeweilige TRK-Subtyp überaktiv. Die NTRK-Genfusion ist eine starke Treibermutation bei vielen Tumoren. NTRK-Genfusionen wurden nachgewiesen bei über 30 Tumorarten, unter anderem in je über 90 Prozent der Fälle beim sekretorischen Speicheldrüsenkarzinom sowie beim pädiatrischen Fibrosarkom.

Molekulare Therapeutika in der Onkologie sind eines der Themen bei der Fortbildungsveranstaltung „Onko Update 2020“. Als besonderes Extra werde allen Teilnehmern des 15. Onkologie-Update-Seminars ein Großteil aller Vorträge im Nachgang kostenfrei für sechs Monate auf der Videoplattform „streamedup!“ als Video-on-Demand zur Verfügung stehen, kündigen die Veranstalter an. (eb)

Onko Update 2020: 24./25. Januar in Berlin; 7./8. Februar in Mainz.

