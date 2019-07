Ärzte Zeitung online, 09.07.2019 1

Möglicher Therapieansatz

Erkältungs-Virus bringt Blasenkrebs zum Verschwinden

Bei einem Patienten mit Harnblasen-Karzinom verschwand nach einer Behandlung mit onkolytischen Coxsackie-Viren das Malignom vollständig. Diese befeuern das Immunsystem, indem sie auf die Krebszellen aufmerksam machen.

Von Anne Bäurle

SURREY. Coxsackie-Viren, die ja vor allem Erkältungskrankheiten, aber auch Hand-, Fuß-, Mund-Erkrankungen und Myokarditiden auslösen, können bei Patienten mit einem nicht-muskelinvasivem Blasenkarzinom (NMIBC) die Krebszellen gezielt infizieren und deren Abbau auslösen.

In der kleinen Studie CANON (CAVATAK in non-muscle invasive bladder cancer) mit 15 Patienten verschwand bei einem der Patienten nach Verabreichen onkolytischer Coxsackie-Viren das Karzinom sogar vollständig, bei den übrigen Patienten starb ein Großteil der Krebszellen ab.

Wie Forscher um Dr. Nicola Annels von der University of Surrey in Großbritannien berichten, gab es bei keinem der Patienten schwere unerwünschte Wirkungen (Clin Canc Res 2019; online 4. Juni).

Welches Virus wurde eingesetzt?

Die Wissenschaftler setzten in ihrer Studie das onkolytische Coxsackie-Virus vom Typ 21A ein (CV A21), das gezielt Krebszellen infiziert. Eine Woche vor dem operativen Entfernen des Harnblasen-Karzinoms wurden den Patienten die Viren per Katheter direkt in die Harnblase verabreicht.

Nachdem das Tumorgewebe eine Woche später operativ entfernt worden war (bei einem Patienten konnte kein Tumorgewebe mehr nachgewiesen werden), untersuchten Annels und ihre Kollegen das entnommene Gewebe der übrigen 14 Patienten genauer.

Dabei stellten sie fest, dass das Virus nur die Krebszellen infiziert und sich innerhalb dieser Zellen repliziert hatte. „Es gibt Hinweise, dass die Infektion mit CV A21 eine Entzündungsreaktion ausgelöst hat und infolgedessen Immunzellen in das Tumorgewebe eingewandert sind“, berichtet die Universität in einer Mitteilung. Die eingewanderten Immunzellen hätten die Krebszellen daraufhin gezielt abgetötet.

Üblicherweise seien Blasenkarzinome „immunologisch kalt“, erinnert die Universität. Die Krebszellen hätten Mechanismen entwickelt, mit denen sie sich gegenüber dem Immunsystem „unsichtbar“ machten. Die Infektion mit CV A21 mache sie „immunologisch heiß“, die Tumorzellen würden vom Immunsystem daraufhin attackiert und abgetötet.

Onkolytische Viren wie das Coxsackie-Virus CV A21 könnten die Therapie bei Harnblasen-Karzinomen revolutionieren, berichtet Mitautor Professor Hardev Pandha in der Mitteilung. Das vollständige Verschwinden des Tumors bei einem Patienten innerhalb von nur einer Woche zeige das Potenzial dieser Therapieoption.

