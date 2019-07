12 ausgewählte Kurse, 28 Punkte: In der Sommerakademie von Springer Medizin können Sie schnell und effizient CME-Punkte für Ihre hausärztliche Fortbildung sammeln. Zur Teilnahme benötigen Sie das Fortbildungspaket. Sie erhalten damit 60 Tage Zugriff auf die Sommerakademie zum Preis von nur 29 €: www.springermedizin.de/cme-sommerakademie-teilnehmen

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Wer profitiert von Biologika?

Der Stoffwechsel von Darmbakterien könnte helfen, den Therapieerfolg bei CED vorherzusagen.

KIEL. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) ist die Behandlung mit Antikörpern, die sich an spezifische Botenstoffe des Immunsystems binden und so deren Funktion blockieren, eine etablierte Therapie, erinnert die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Die Entzündung wird dadurch gebremst und die Krankheit kontrolliert.

Allerdings schlagen Biologika nicht bei allen Patienten an. Eine bessere Vorhersage darüber, wer von dem Medikament profitiert und wer nicht, wäre daher ein großer Fortschritt.

Welche Erfolgsaussichten hat die Therapie?

Diesem Ziel sind Wissenschaftler des Exzellenzclusters „Precision Medicine in Chronic Inflammation“ nun nähergekommen (Gastroenterology 2019; online 18. Juli): CAU-Forscher haben mit Kollegen der Uniklinik Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel, untersucht, ob die Therapie mit Biologika das Darmmikrobiom bei CED-Patienten beeinflusst und ob sich daraus die Erfolgsaussichten der Therapie ableiten lassen.

Schon in früheren Studien war festgestellt worden, dass die Diversität des Darmmikrobioms bei CED-Patienten im Vergleich zu gesunden Menschen geringer ist. Die Forscher wiesen in ihrer Studie nun nach, dass eine Biologika-Therapie tatsächlich die Diversität bei CED-Patienten in Richtung des Mikrobioms gesunder Menschen verändert.

„Allerdings konnten wir, anders als gehofft, anhand dieser Veränderung keine Rückschlüsse auf das Therapieansprechen der Patientin oder des Patienten ziehen“, wird der Erstautor der Studie, Dr. Konrad Aden in der Mitteilung zitiert.

„Das liegt wahrscheinlich daran, dass mit derzeitigen Analysemethoden der Mikrobiomdaten danach gefragt wird, welche Bakterien vorhanden sind und nicht, was diese Bakterien machen, zum Beispiel welche Stoffe sie produzieren“, fügt Mitautor Professor Philip Rosenstiel hinzu.

Systembiologischer Ansatz

Um ein tieferes Verständnis über die Funktion des Mikrobioms unter einer Biologika-Therapie bei CED-Patienten zu gewinnen, verfolgte das Team daher in Folge einen systembiologischen Ansatz. Dazu simulierte es den Nährstoffaustausch von Bakterien untereinander und berechneten darauf basierend, welche Stoffwechselendprodukte durch das Mikrobiom im Darm produziert werden.

Bei den Untersuchungen zeigte sich, dass Patienten, bei denen die Biologika-Therapie die Symptome erfolgreich bekämpft, schon vor Therapiebeginn einen völlig anderen Stoffaustausch im Mikrobiom aufweisen als diejenigen Patienten, bei denen die Therapie nicht wirkt, wie die CAU berichtet.

So produzieren die Darmbakterien bei den Betroffenen, die später auf die Therapie ansprechen, unter anderem mehr kurzkettige Fettsäuren, welche eine bekannte schützende Wirkung auf Darmzellen ausüben.

„Unsere Daten weisen darauf hin, dass ein genaueres Verständnis über den Stoffaustausch von Bakterien uns helfen kann zu verstehen, welche Prozesse im Mikrobiom bei CED-Patienten wirklich gestört sind. In Zukunft könnten gezielte Nahrungsmittelinterventionen helfen, genau diese Defizite auszugleichen“, erklärt Rosenstiel. (eb)

