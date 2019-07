Ärzte Zeitung online, 17.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Erbgut analysiert

Ist Anorexie mehr als eine psychische Erkrankung?

ESSEN / CHAPEL HILL. Magersucht hat wohl auch genetische Ursachen: Forscher um Dr. Hunna J. Watson von der University of North Carolina in Chapel Hill haben acht genetische Varianten entdeckt, die mit Anorexie assoziiert sind (Nat Gen 2019; online 15. Juli). Die Ergebnisse könnten zu neuen Therapien führen, die nicht nur an der Psyche, sondern auch am Metabolismus der Patienten ansetzen.

In der Studie wurde das Erbgut von fast 17.000 Patienten mit Anorexia nervosa untersucht und mit dem von 55.000 Gesunden verglichen. Beteiligt waren Forscher aus 17 Ländern, darunter auch ein Team der Uni Duisburg-Essen. Bislang sei bei Magersucht der Therapieerfolg schlecht, erinnert die Uni in einer Mitteilung. Dies könne auch daran liegen, dass metabolische Auslöser bis dato nicht in Betracht gezogen wurden. (bae)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich