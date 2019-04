Ärzte Zeitung online, 24.04.2019 1

Schmerzen im Alter

Schmerzmediziner und Geriater starten Kooperation

BERLIN. Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie e. V. (DGG) will die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V. (DGS) die schmerzmedizinische Versorgung Älterer nachhaltig verbessern. Auftakt für die kontinuierliche Zusammenarbeit ist die gemeinsame Veranstaltung „Chronische Schmerzen im Alter – eine Herausforderung für Behandelnde und Patienten“ am 5. Juni in der Schmerzklinik Wuppertal, wie die DGS berichtet.

Fortsetzen werde sich die Kooperation beim DDG-Jahreskongress 2019 zum Thema „Geriatrie – jung und grenzenlos“ im September in Frankfurt und dem nächsten Schmerz-und Palliativtag im März 2020 zum Thema „Schmerz und Alter“ in Mainz. (eb)

Weitere Infos: www.dgschmerzmedizin.de

