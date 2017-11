Skibindung bei Frauen meist zu hart eingestellt

"tyroliabindingsThis week's #TyroliaModelMonday highlights one of our signature products - the performance RX 12 bindings, packed with all renown Tyrolia safety features such as Tyrolia Diagonal Heel release.



- da können Anleitungen gegeben werden, wie nach dem Z-Wert Ski-Bindungen eingestellt werden sollten

https://www.carving-ski.de/faq/z-wert_bindung-einstellen.php



- da kann selbst "Das Bayerische Verbraucherportal" des "Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz" einen Prüfbeleg einfordern:

© Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz,

"Bei Übergabe der eingestellten Ski ist das Fachgeschäft verpflichtet, Ihnen einen, unabhängig von der Einstellmethode, vollständigen Nachweis über die erfolgreiche Einstellung auszuhändigen (Original).

Der Einstellnachweis (Einstellkarte) ist vollständig, wenn folgende Daten festgehalten sind:

•Name, Alter, Geschlecht

•Tibiabreite bei A (Tibiamethode) oder Gewicht und Körpergröße bei B (Gewichtsmethode)

•Skifahrer-Typ

•Sohlenlänge

•Korrigiertes Einstellmoment

•Schuhtyp/Farbe

•Bindungstyp

•Skityp, Skilänge und Skinummer

•Auslösemomente vorne links und rechts, Fersenauslösung für beide Ski

•Die auf der Bindung abgelesenen Werte

•Datum der Einstellung

Lassen Sie sich die Bedeutung der Links-Rechts-Kennzeichnung erklären." (Zitat Ende)

https://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/produktgruppen/sport_freizeit/alpin/bindungseinstellung.htm



Es ändert nichts an der Tatsache dass Frauen als Skifahrerinnen in der ISO-Norm 11088, Internationale Organisation für Normung (ISO), bei spezifizierten Zusammenbau-, Einstellungs- und Inspektionsprozeduren für Skibindungen einfach nicht vorgesehen sind!



Mein Tipp: Wenn Sie sicher sein wollen, dass sich Ihre Skibindung im Ernstfall situationsangemessen lösen wird, geben Sie bitte jeweils eine Gewichtsklasse und eine Ski-Fahrer-Klasse n i e d r i g e r (z.B. Anfänger statt Fortgeschritten) an. Frauen können durchaus auch 2 Gewichtsklassen heruntergehen, um weniger Knochen- und Gelenkverletzungen zu riskieren. Hauptrisiko ist und bleibt eine nicht ausgelöste Skibindung!



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund (3 Ski-Höhentrainings-Wochen/Jahr seit 1994)

