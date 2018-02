Ärzte Zeitung online, 07.02.2018 1

Skoliose

"Inneres Korsett" begradigt die Wirbelsäule

Wirbelsäulen-versteifende Operationen bei schwerer Skoliose können mit einer neuen Operationsmethode vermieden werden.

Von Thomas Meißner

Röntgenbild eines 13-jährigen Mädchens vor (links) und drei Tage nach dynamischer Skoliosekorrektur von T6-L2 (rechts). © PD Dr. Per Trobisch, Eifelklinik St. Brigida Simmerath

SIMMERATH. Schwere idiopathische Skoliosen werden bislang chirurgisch versteift. In der Regel ist die Korrekturspondylodese bei Thorakalskoliosen mit einem Cobb-Winkel ab 50° und bei Lumbalskoliosen ab etwa 40° angezeigt. Bei den adoleszenten Patienten verbleibt dann eine zwar in ihrer Form korrigierte, aber lebenslang versteifte Wirbelsäule. Nun tut sich eine Alternative auf, die seit einigen Monaten auch in Deutschland praktiziert wird.

Vertebral Body Tethering (to tether, engl.: anbinden) wird die Op-Methode international bezeichnet, im Deutschen ist von "dynamischer Skoliosekorrektur" die Rede. "Wir implantieren eine Art inneres Korsett, an dem sich die Wirbelsäule wieder aufrichtet", sagt Privatdozent Dr. Per Trobisch von der Eifelklinik St. Brigida in Simmerath bei Aachen.

Trobisch hat die Op-Methode aus den USA mitgebracht. Für Skoliose-erfahrene Wirbelsäulenchirurgen ergebe sich nicht viel Neues, "nur dass man statt Metallstäben ein Seil aus geflochtenem Polyethylen implantiert", erklärt er.

Das an der vorderen Wirbelsäule an Tulpenschrauben befestigte Seil wird gespannt, sodass die Deformität intraoperativ korrigiert wird. Trobisch: "Die Kunst besteht darin, das verbleibende Wachstum der Patienten einzukalkulieren." Das Restwachstum ist mit entscheidend für die Indikationsstellung. Die Orthopäden orientieren sich am Knochenalter, meist bestimmt mit dem Risser-Zeichen. Operiert wird bis zum Risser-Stadium IV.

Wirbelsäule bleibt beweglich

Würde zum Beispiel ein Mädchen mit einer thorakalen Skoliose von 55° voraussichtlich noch ein Jahr lang wachsen, korrigiert der Chirurg die Skoliose intraoperativ auf 10°. Diese 10° werden sich voraussichtlich mit dem verbleibenden Körperwachstum weiter reduzieren. Theoretisch besteht die Gefahr einer Überkorrektur, wenn bei Patienten mit viel Restwachstum intraoperativ zu stark korrigiert wird.

Hauptvorteile der dynamischen Skoliosekorrektur (DSK): Nach Abschluss der Wundheilung ist die Wirbelsäule sofort voll belastbar und sie bleibt beweglich. Müssen bei Versteifungsoperationen von vorn alle Bandscheiben in den zu versteifenden Segmenten und bei Zugang von hinten alle Gelenke reseziert werden, bleiben diese anatomischen Strukturen bei DSK erhalten.

Auch der bei versteiften Wirbelsäulen typischerweise beschleunigte Verschleiß in den benachbarten Bewegungssegmenten wird wahrscheinlich deutlich reduziert, hoffen die Protagonisten der Methode.

Ein großer Eingriff bleibt die DSK trotzdem: Die Op dauert drei bis sechs Stunden. Der Zugang zur vorderen Wirbelsäule erfolgt transthorakal über einen offenen Minizugang oder thorakoskopisch. Dazu muss ein Lungenflügel zeitweise entlüftet und eine Thoraxdrainage gelegt werden.

Bei zweibogigen Skoliosen erfolgt der Zugang entsprechend von beiden Seiten. Es schließt sich ein zwei- bis dreitägiger Aufenthalt auf der Intensivstation an, dann erfolgt die Mobilisation auf der Orthopädie-Station.

Erste DSK 2010 in den USA

"Nach durchschnittlich zehn Tagen verlassen unsere Patienten das Krankenhaus", sagt Trobisch. Zu diesem Zeitpunkt dürfe die körperliche Belastbarkeit bereits voll freigegeben werden, natürlich schmerzadaptiert. Eine postoperative Schmerzmedikation ist erfahrungsgemäß für vier bis sechs Wochen erforderlich. Nach etwa sechs Wochen können die Kinder wieder die Schule besuchen – inklusive des Sportunterrichts.

In Simmerath haben Trobisch und seine Kollegen seit Juni 2017 über 20 Patienten operiert. "Im Moment sind es ein bis zwei Patienten pro Woche." Die erste Operation hatte 2010 in Louisville, Kentucky, stattgefunden (J Bone Joint Surg Am. 2010; 92:202-209). Seitdem sollen weltweit knapp 1000 Patienten die DSK erhalten haben, zwei Unternehmen bieten entsprechende Systeme an.

Wissenschaftlich analysiert wurden bisher deutlich weniger Patienten: Zweijahresergebnisse von elf Patienten hat eine Arbeitsgruppe aus Philadelphia vor drei Jahren publiziert (Spine 2014; 39: 1688-93), ein Jahr später folgten Einjahresergebnisse bei 32 Patienten (Samdani AF et al. Eur Spine J 2015; 24: 1533-39).

"Bei etwa 90 Prozent der Patienten kann eine Versteifung der Wirbelsäule vermieden werden", erklärt Trobisch. Im Mittel würden Korrekturen der skoliotischen Deformität zwischen 60 und 80 Prozent erreicht. Dies entspreche den Ergebnissen von Versteifungsoperationen.

Wie es den jugendlichen Patienten im mittleren Erwachsenenalter gehen wird und wie sich die lebenslang im Körper befindlichen Implantate verhalten werden, wird man frühestens in 20 Jahren wissen. Angesichts der funktionellen Vorteile der DSK ist damit zu rechnen, dass auch in Deutschland zunehmend mehr kinderorthopädische Kliniken die Methode anbieten werden.

Außer in Simmerath haben bereits erste Operationen in den Schwesterkliniken der Artemed-Gruppe in Hamburg und Bremen stattgefunden sowie an der Uniklinik Aachen, berichtet Trobisch. "Wir haben regelmäßig Hospitanten aus anderen Kliniken hier bei uns, die mit der DSK beginnen möchten."