Unternehmen sucht professionelle Cannabis-Tester

Wein- und Bierkenner gibt es schon lange – jetzt will der kanadische Gras-Vertreiber AHLOT Cannabis-Connaisseure einstellen.

Von Alexander Joppich

TORONTO. "Ja, es ist ein echter Job": Damit wirbt das kanadisches Unternehmen AHLOT, das derzeit Cannabis-Kuratoren sucht. Ab 17. Oktober 2018 ist die Droge in dem nordamerikanischen Land legal zu kaufen.

AHLOT suche deshalb "Connaisseure auf einem Experten-Niveau, die lange genug mit Cannabis gelebt haben, um die unterschiedlicher Nuancen zwischen Sorten zu verstehen und ausdrücken zu können", schreibt das Unternehmen in der offiziellen Job-Beschreibung.

Die Kuratoren sollen Konsumenten dabei helfen, die richtigen Sorten für sich zu finden. Das Beratungsunternehmen bietet als Händler deshalb auch eine "Discovery Series Vol. 1"-Serie – bestehend aus fünf verschiedenen Sorten – an, mit der man "das beste (Gras) entdecken kann, dass Kanada zu bieten hat".

Die Kandidaten müssen regelmäßig Feedback zu ihren Erfahrungen mit den verschiedenen Cannabis-Sorten geben und in sozialen Netzwerken davon berichten, so die Stellen-Beschreibung. Auch Auftritte in Videos fielen unter das Aufgabenfeld, heißt es weiter.

Der Zeitaufwand betrage zwischen einer und drei Stunden pro Woche. AHLOT zahlt eigenen Angaben zufolge circa 50 kanadische Dollar pro Stunde (umgerechnet etwa 33 Euro) – plus Spesen von 200 Dollar, etwa für die Anschaffung der Drogen. Insgesamt sucht das Unternehmen bis zu sechs Cannabis-Tester.

Auf Twitter hatte AHLOT-Chef Greg Pantelic zum Bewerbungsbeginn im September eine Job-Anzeige mit dem Slogan "Tanzt du mit dem Teufelssalat?" gepostet. Teufelssalat, englisch "devil‘s lettuce", ist ein Synonym für Marijuana.

Earn $50/hr. to evaluate the best that Canada’s growers have to offer. Must be of legal age to apply.https://t.co/U83PvBOdFL pic.twitter.com/4yGDy2mxEE