Glosse zu Penis-Studie

Das Überleben der Schrillsten

Von Alexander Joppich

Wir Journalisten fahren total auf Penisse ab – Entschuldigung für die Wortwahl, aber es ist wahr: Auf Studien, in denen das Wort vorkommt, springen wir einfach magisch an. Denn Journalisten wissen: Klickgaranten sind alle Themen rund um Sex, Crimes und Tiere (Reihenfolge rein zufällig – und keine Verbindung zueinander!); es sind die Blockbuster in der Welt des Online-Journalismus.

Schreiben Sie dem Autor alexander.joppich@springer.com

Oh, grausame Welt! Einer Welt, in der jeder um Aufmerksamkeit buhlt. Wir stehen hier im direkten, knall harten Wettbewerb mit den Kollegen; nur die pointiertesten Überschriften ziehen User an – das Überleben der Schrillsten, frei nach Darwin.

Das führt dazu, dass wir Redakteure versuchen, möglichst knackige Überschriften zu kreieren, die Leser neugierig machen. Und manchmal geht das zu weit: Dr. Austen Slade von der University of Utah beschwerte sich kürzlich laut Medscape, dass seine Studie über eine mögliche Assoziation von Penisgröße und Unfruchtbarkeit medial missinterpretiert wurde: "Männer mit kleinem Penis sind häufiger unfruchtbar" oder "Es kommt doch auf die Größe an!", titelten deutsche Medien. Dabei fand Slade und sein Team lediglich heraus, dass unfruchtbare Männer im Durchschnitt einen kürzeren Penis hatten als ihre gesunden Geschlechtsgenossen – und eben nicht, dass Männer mit kurzem Gemächt häufiger unfruchtbar sind. So frohlockten manche Kollegen und lasen vielleicht eher, was sie lesen wollten. Denn, ganz ehrlich, wäre nicht die erste These wesentlich klickbarer als die fachlich korrekte zweite?

Bleibt nur noch zu sagen: Sorry, Dr. Slade, da sind mit manchem von uns wohl die Pferde durchgegangen! So, und wie betitele ich jetzt meine Kritik an sensationsheischenden Überschriften? "Journalisten kriegen Penisstudie in den falschen Hals!" – Perfekt, das würde doch sicherlich super geklickt werden...

