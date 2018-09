Ärzte Zeitung online, 06.09.2018 1

Fehlende wissenschaftliche Grundlage

Experten raten von Stuhltests zur Mikrobiom-Analyse ab

DRESDEN. Das Darm-Mikrobiom ist in den letzten Jahren bekanntlich verstärkt in den Fokus der Wissenschaft geraten. Einige Hersteller und Labore bieten deshalb Untersuchungen von Stuhlproben zur "Analyse" der Darmflora an und leiten aus den Ergebnissen Ernährungs- und Handlungsempfehlungen ab. Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) rät in einer Mitteilung davon ab, Stuhltests zur Untersuchung des Mikrobioms zu nutzen.

Diesen fehle derzeit die wissenschaftliche Grundlage, so die Experten. Die Ernährungsempfehlungen schränkten die Lebensqualität des Patienten ein und könnten im schlimmsten Fall sogar zu einer Mangelernährung führen. (eb)

