USA

CO-Vergiftung durch Auto ohne Zündschlüssel

Kohlenmonoxid im Auto – das hat in den USA schon einige Menschen das Leben gekostet.

NEW YORK. Nach dem Tod eines älteren Ehepaars an Kohlenmonoxid-Vergiftung wird in den USA vor Autos ohne Zündschlüssel gewarnt.

Das pensionierte Paar (er Physiker, sie Uni-Kanzlerin) aus Florida hatte es in seiner Garage vergessen, den Motor seines Toyota Avalon auszustellen, so die „New York Times“.

Seit 2006 seien in den USA 36 Menschen auf ähnliche Weise umgekommen, berichtet das Blatt. (eis)

