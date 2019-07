Ärzte Zeitung online, 04.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bonn

Anlaufstelle für Studierende mit Autismus

In Nordrhein-Westfalen haben Menschen mit Autismus, die studieren oder studieren wollen, eine neue Anlaufstelle.

DÜSSELDORF. In Nordrhein-Westfalen haben Menschen mit Autismus, die studieren oder studieren wollen, eine neue Anlaufstelle. Am „Kompetenzzentrum Behinderung, akademische Bildung, Beruf“ in Bonn gibt es jetzt den neuen Arbeitsschwerpunkt: Autismus-Spektrum-Störung. Dafür stellt das Land für die nächsten drei Jahre 630.000 Euro zur Verfügung.

Damit reagiere man auf den wachsenden Bedarf an Beratung und Information zum Thema Studium mit Autismus, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann. „Studierende mit Autismus benötigen eine Beratung, die auf ihre besonderen Belange eingeht.“ Er freue sich, dass mit der Beratungsinfrastruktur jetzt eine Lücke geschlossen werden kann. (iss)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich