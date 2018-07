Ärzte Zeitung online, 09.07.2018 1

Finanzbranche

Staatsfonds verpflichten sich zum Klimaschutz

PARIS. In einer Charta, die am Freitag in Paris vorgestellt wurde, bekennen sich mehrere große Staatsfonds zum Klimaschutz. Wie der Deutschlandfunk berichtete, sagten Repräsentanten der Staatsfonds aus Norwegen, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, den Arabischen Emiraten und Neuseeland zu, bei Investments den Ressourcenverbrauch und die Risiken des Klimawandels zu berücksichtigen.

Insgesamt, heißt es, verwalteten diese Fonds mehr als drei Billionen Dollar, die vor allem aus dem Öl- und Gasgeschäft der Staaten stammen. Die Charta wurde im Beisein des französischen Präsidenten Emmanuel Macron präsentiert, der zur Bekämpfung des Klimawandels erklärtermaßen stärker mit der Finanzbranche zusammenarbeiten will. (eb)

