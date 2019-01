Ärzte Zeitung online, 25.01.2019 1

Nordosten

Stipendien für Zahnmediziner im Gespräch

SCHWERIN. Nach ersten Erfahrungen mit Stipendien für Studierende der Humanmedizin sind in Mecklenburg-Vorpommern nun auch Stipendien in der Zahnmedizin im Gespräch. Empfänger des vom Land vergebenen Stipendiums verpflichten sich, nach Abschluss des Studiums eine Tätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern aufzunehmen. Ziel ist es, die ambulante Versorgung zu sichern.

Eine entsprechende Ausweitung auf die Zahnmedizin empfiehlt der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Ehlers. Er begründet dies mit dem steigenden Durchschnittsalter der Zahnärzte im Nordosten und der Entwicklung der Versorgungsdichte. Nach seinen Angaben droht vor allem auf dem Land eine Unterversorgung in der Zahnmedizin. (di)

