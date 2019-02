Ärzte Zeitung online, 20.02.2019 1

Forsa-Umfrage

Ob Land oder Kleinstadt – ohne Arzt läuft’s nicht

Menschen in ländlichen Regionen fühlen sich zunehmend abgehängt von einer guten medizinischen Versorgung. Das ergab eine aktuelle Umfrage. Eine Initiative der AOK will das nun ändern.

Hausärzte sind für die Deutschen der wichtigste Infrastruktur-Baustein. Doch in einigen ländlichen Regionen sind sie zur „Mangelware“ geworden. © Marco2811 / Fotolia

BERLIN. Der Hausarzt in der Nähe ist für die Menschen in Deutschland der wichtigste Baustein der Infrastruktur. 95 Prozent der Befragten in einer Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK finden dieses Element der Infrastruktur am bedeutendsten. Erst danach folgen: Einkaufsmöglichkeiten (93 Prozent), Breitbandanschluss fürs Internet (90 Prozent), Krankenhäuser (87 Prozent) und öffentlicher Nahverkehr (83) Prozent. Die Befragungsergebnisse wurden am Vormittag vorgestellt.

Diese Werte der Umfrage mit 2000 Teilnehmern schließen Stadt und Land gleichermaßen ein. Die Realität folgt diesen Ansprüchen nur bedingt.

Landbewohner – zu ihrer tatsächlichen Versorgungssituation befragt – zeigen sich danach deutlich unzufriedenen mit dem Angebot an Fachärzten und Krankenhäusern. Bewohner kleiner und mittlerer Städte nehmen besonders stark eine Verschlechterung der Versorgung mit Haus- und Fachärzten sowohl im niedergelassenen wie auch im stationären Sektor wahr. Es gibt das Gefühl, abgehängt zu sein.

Mobile Arztpraxen für die Landversorgung?

Mit der Initiative „Stadt. Land. Gesund“ plant die AOK, in den kommenden 24 Monaten konkrete Angebote zu schaffen, um das Niveau der Gesundheitsversorgung in Stadt und Land wieder anzunähern. Das hat der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands Martin Litsch am Mittwoch in Berlin angekündigt.

Die Ortskrankenkassen wollen dabei vor allem auf innovative Versorgungsformen wie mobile Arztpraxen, Delegation ärztlicher Leistungen an dafür qualifizierte Kräfte und Videosprechstunden setzen. „Digitale Lösungen und Delegationsansätze sorgen dafür, dass bei der Behandlung räumliche Distanz überwunden wird und Patienten einen schnelleren Zugang zur Versorgung bekommen“, sagte Dr. Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern am Mittwoch.

Die Forsa-Umfrage liefert Rückendeckung für solche neuen Versorgungsideen. So finden vom Arzt abgestellte mobile medizinische Fachkräfte bei 91 Prozent der Befragten Zustimmung. 82 Prozent können sich vorstellen, die rollende Arztpraxis aufzusuchen, und immerhin jeder zweite steht Videosprechstunden aufgeschlossen gegenüber. (af)

