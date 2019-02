Ärzte Zeitung online, 01.02.2019 1

TSVG

Gezerre an Sprechstundenzeiten und Vergütung

Gesonderte Vergütungen für die Entzerrung der Sprechstunden im Wochenverlauf sind nach wie vor Thema der Beratungen zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG). Das zeigt ein Schlagabtausch von Gesundheitspolitikern der Regierungsfraktionen am Donnerstag.

Nach wie vor gibt es unter den Gesundheitspolitikern Diskussionsbedarf beim TSVG-Punkt Sprechstunden und Vergütung. So wird etwa um die Verteilung der Pflicht-Sprechstunden gerungen. © [M] Supar Perfundo / stock.adobe.com

BERLIN. „Ich halte es tatsächlich für sinnvoll, Sprechstunden in den späten Abendstunden und an Samstagvormittagen anzubieten“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Sabine Dittmar bei der Veranstaltung „GKV live“ des GKV-Spitzenverbandes am Donnerstagabend in Berlin. Das passiere auch heute schon und werde im EBM gesondert vergütet.

Die Anreize für Ärzte, zu diesen Zeiten Sprechstunden anzubieten, könnten aber höher sein. So könnte die Politik über extrabudgetäre Vergütungsanteile eventuell erreichen, dass Arztpraxen zu diesen patientenfreundlichen Zeiten geöffnet würden, sagte Dittmar.

Mit dem TSVG soll die Mindestsprechstundenzahl für die Kassenzulassung von 20 auf 25 Stunden aufgestockt werden. Da nicht alle Ärzte bislang die 20 Stunden Sprechzeit anböten, werde mit dem Gesetz das Volumen für Kassenpatienten zur Verfügung stehende Zeit anwachsen, sagte der Berichterstatter der Unionsfraktion für das TSVG, Axel Krauß.

Mit dem TSVG zeichne sich keine Revolution ab. Es sei eine „behutsame Weiterentwicklung des Gesundheitssystems“, so Krauß.

GKV-Spitzenverband pocht auf Versorgungsauftrag der KVen

Der stellvertretende Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes Johann Magnus von Stackelberg verwies auf den Versorgungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen. Zu Zeiten , zu denen die Patienten in Massen in die Ambulanzen der Krankenhäuser gingen – nämlich am Abend und an Wochenenden – sollten die KVen ganz gezielt ambulante Versorgung anbieten, forderte er.

„Mit Wochenend- und Abendöffnungszeiten wollen wir eine Verteilung der Arbeit erreichen und nicht absolut mehr Stunden“, sagte von Stackelberg. Dafür sollten die Kassen dann auch mehr Geld ausloben. Extra-Vergütungen sollte es am besten auch dann geben, wenn ein Facharzt einen vom Hausarzt dringlich überwiesenen Patienten binnen 24 Stunden annehmen würde.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus warnte hingegen vor den Folgen kleinteiliger Hin- und Herschieberei von Zeiten und Honorarbestandteilen. „Dann brauchen wir Kontrolle“, sagte sie.

Gelingt so ein Bürokratieabbau?

Auf der anderen Seite werde immer dem Abbau von Bürokratie das Wort geredet. Doch mit den vorgesehenen Regeln werde die Schlange vor den Praxen nicht kürzer, es ständen nur andere vorne. Aschenberg-Dugnus plädierte daher für die Entbudgetierung aller ärztlichen Grundleistungen. In einigen KVen funktioniere dies bereits, ohne dass das System in die Knie gehe.

An dieser Stelle der Diskussion begegneten sich Liberale und Linke. „Ein Arzt mit Kassenauftrag hat eine Versorgungsverpflichtung“, unterstrich der gesundheitspolitische Sprecher der Linken, Harald Weinberg. Was nun im Gesetzentwurf stehe, sei Ausdruck einer Misstrauenskultur gegenüber den niedergelassenen Ärzten.

Wie die Kontrolle der neuen Möglichkeiten aussehe, sei bislang offen und werde vom Gesetz auch nicht geregelt. „Insofern ist das TSVG an dieser Stelle Aktionismus, der zu nicht besonders viel mehr Versorgung führen wird“, sagte Weinberg.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Maria Klein Schmeink betonte hierzu, dass es die Ärzteschaft selbst in der Hand hätte, Klarheit zu schaffen, wie die Öffnungszeiten tatsächlich seien.

Es gebe bereits seit 2015 für die Ärzte die Vorgabe, ihre Öffnungszeiten an die KVen zu melden. „Leider kann man den Inhalt dieser Meldung dann nicht erfahren“, sagte Klein-Schmeink. Daher müsse die Diskussion über die Praxisöffnungszeiten derzeit als Scheingefecht geführt werden. (af)

