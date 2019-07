Ärzte Zeitung online, 17.07.2019 1

Bundeskabinett

Masern-Impfpflicht und Apotheken-Gesetz beschlossen!

Grünes Licht für die Impfpflicht gegen Masern und das Vor-Ort-Apotheken-Gesetz: Das Bundeskabinett hat beide Gesetzentwürfe durchgewunken. Ein weiteres Reformvorhaben aus der Gesundheitspolitik steht auf der Tagesordnung.

Das Bundeskabinett hat bei seinem Treffen am Mittwoch mehrere Reformvorhaben aus der Gesundheitspolitik und der Feder von Minister Jens Spahn (l.) verabschiedet. Die frisch gekürte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nahm zum letzten Mal teil. © Wolfgang Kumm / dpa

BERLIN. Das Bundeskabinett hat an diesem Mittwoch das Gesetz für eine Impfpflicht gegen Masern auf den Weg gebracht.

Ab März 2020 müssen Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in eine Kita oder Schule nachweisen, dass diese geimpft sind. Die Impfpflicht gilt auch für Tagesmütter und für das Personal in Kitas, Schulen, in der Medizin und in Gemeinschaftseinrichtungen, wie Flüchtlingsunterkünften.

Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 2500 Euro. Ungeimpfte Kinder dürfen in Kitas nicht mehr aufgenommen werden.

Kinder und Personal, die im März 2020 – also dann, wenn das Gesetz in Kraft tritt – schon in einer Kita, Schule oder Gemeinschaftseinrichtung sind, müssen die Impfung bis spätestens 31. Juli 2021 nachweisen.

„Wir wollen möglichst alle Kinder vor einer Masernansteckung bewahren“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch.

Auch Vor-Ort-Apotheken-Gesetz verabschiedet

Auch das "Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken" ist vom Bundeskabinett durchgewunken werden. Damit will die Bundesregierung Apotheken vor Ort stärken und besser vor der Konkurrenz im Internet schützen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Apotheken vor Ort für Nacht- und Notdienste künftig mehr Geld bekommen sollen. Außerdem dürfen Online-Apotheken aus dem Ausland bei verschreibungspflichtigen Medikamenten für GKV-Versicherte keine Rabatte mehr anbieten, sondern müssen sich an feste Preise halten.

"Die Apotheke vor Ort ist für viele Menschen ein Stück Heimat – und eine wichtige Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten", sagte Gesundheitsminister Spahn.

Die Neuregelungen sehen vor, dass Apotheken künftig auch Grippeschutzimpfungen anbieten dürfen. Das soll aber zuerst in regionalen Modellprojekten ausprobiert werden. Außerdem sollen chronisch Kranke sich in Zukunft mit einem Rezept bis zu drei Mal ihr Arzneimittel in der Apotheke abholen können.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) begrüßte die Reform. Darin würden Vorschläge der Apothekerschaft aufgegriffen, die man schon vor vielen Jahren gemacht habe, die zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation der Patientinnen und Patienten führen könnten, sagte ABDA-Präsident Friedemann Schmidt in einem Videostatement.

Ein weiterer Gesetzentwurf auf dem Tisch

Das Bundeskabinett berät auch über die Reformpläne, die die 15 Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) betreffen. Die Dienste sollen in eigenständige Körperschaften des öffentlichen Rechts umgewandelt werden. Bislang sind sie als Arbeitsgemeinschaften der Kassen tätig. (dpa/ths/hom)

Wir haben den Beitrag aktualisiert am 17.07.2019 um 11:48 Uhr.

