Ländervorstoß

Notfallsanitäter sollen spritzen dürfen

Invasive, lebensrettende Maßnahmen sollen künftig nicht mehr nur Ärzte, sondern auch Notfallsanitäter durchführen dürfen. Diese Änderung streben Bundesländer an. Ärztliche Verbände sind erbost über den Vorstoß.

Von Anno Fricke

Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben eine Gesetzesänderung in den Bundesrat eingebracht, der vorsieht, dass Notfallsanitäter zur „Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten berechtigt“ sein sollen. © motortion / stock.adobe.com

BERLIN. Mehrere ärztliche Verbände kritisieren die soeben gefällte Entscheidung des Bundesrates, Notfallsanitätern heilkundliche Kompetenzen zu übertragen.

„Wir sprechen uns gegen die eigenständige Durchführung von invasiven Maßnahmen durch Notfallsanitätern aus“, heißt es in der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), die mit der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, dem Berufsverband Deutscher Chirurgen und dem Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie abgestimmt ist.

„Eine Substitution ärztlicher Leistung gerade im Kontext einer Notfallsituation wird von uns zum Wohle und zum Schutz der erkrankten und verletzten Patienten abgelehnt“, heißt es in der Stellungnahme. Substitution führe im Schadensfall zur Frage danach, wer die juristischen Konsequenzen zu tragen habe.

Drei Bundesländer forcieren Gesetzesänderung

Der Bundesrat hat am Freitag einen Antrag für eine Gesetzesänderung in diese Richtung in den Bundestag eingebracht. Demnach soll in das Notfallsanitätergesetz ein Satz aufgenommen werden, nach dem ausgebildete Mitglieder dieser Berufsgruppe „zur Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten berechtigt“ sein sollen. Hinter dem Antrag stehen die Länder Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

Hintergrund des Ländervorstoßes ist, dass bislang nur Ärzte invasive, lebensrettende Maßnahmen ergreifen dürfen. Notfallsanitäter verfügten aufgrund ihrer Ausbildung auch über dementsprechende Kompetenzen, teilt der Bundesrat mit.

Sie seien unter strafrechtlichen Gesichtspunkten sogar dazu verpflichtet. Dieser Widerspruch solle mit der Initiative aufgelöst werden. Wann und ob der Antrag auf die Tagesordnung des Bundestages kommt, liegt in der Zuständigkeit des Parlaments.

