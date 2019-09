Ärzte Zeitung online, 09.09.2019 1

Apps auf Kassenkosten

Länder setzen auf GBA als Prüfinstanz

Bundesrats-Ausschüsse wollen Spahns Digitalgesetz in mehreren Punkten korrigieren.

BERLIN. Der Gesundheitsausschuss des Bundesrats sieht das hohe Tempo mit Skepsis, mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) digitale Anwendungen in die Versorgung bringen will. In ihrer Stellungnahme zum Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) verlangen die Länder Korrekturen an entscheidenden Passagen des Gesetzentwurfs.

Wenig gelungen ist aus Ländersicht die zentrale Stellung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bei der Entscheidung, ob eine digitale Anwendung in die Liste erstattungsfähiger Produkte aufgenommen wird.

Diese Frage sollte besser wie bisher vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) getroffen werden. Beim BfArM sollte dann allein die Aufgabe verbleiben, „medizinprodukterechtliche und -technische Aspekte kompetent“ zu prüfen.

„Systembruch“ bemängelt

Skeptisch sind die Länder auch, dass digitale Versorgungsprodukte auch unter Umgehung der Verordnung durch einen Arzt angewendet werden können – das Plazet durch eine Kasse soll auch reichen. Das sei im SGB V ein „Systembruch“.

Unklar bleibe dabei, wie sichergestellt werden soll, dass Patienten nicht für sie kontraindizierte Anwendungen erhalten. Der Bundesrat warnt davor, auf diese Weise könnten zwei parallele und unkoordinierte „Behandlungszweige“ entstehen, einer durch den Arzt, der andere durch die Kasse.

Klar auf Gegenkurs zu Spahn gehen die Länder bei den geplanten verschärften Sanktionen für Ärzte, die nicht an die Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossen sind. Ab März 2020 soll in diesem Fall die Honorarkürzung auf 2,5 Prozent steigen.

Aus Sicht der Länder ist dies das falsche Signal. Betroffen davon wären auch viele Ärzte auf dem Land, wo der Breitbandausbau vielerorts noch lahmt. Technische Probleme oder Lieferschwierigkeiten bei Konnektoren dürften „nicht den Vertragsärzten (...) angelastet werden. Die Beweislast, nicht am Fristverstoß Schuld zu sein, soll aber bei den Vertragsärzten liegen. (fst)

