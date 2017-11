Ärzte Zeitung online, 27.11.2017 1

Großbritannien

Hausärzte ab in die Notaufnahmen!

LONDON. Weil in staatlichen britischen Krankenhäusern die Wartezeiten immer länger werden und um das oftmals überarbeitete Klinikpersonal zu entlasten, sollen in Notfallaufnahmen schon bald Hausärzte stationiert werden. Das ist neu. Bislang arbeiten Hausärzte im Königreich nur außerhalb der Kliniken in eigenen Praxen. Nach Darstellung des Londoner Gesundheitsministeriums kämen viele Patienten in die Notaufnahmen, obwohl sie besser in ihrer lokalen Hausarztpraxis aufgehoben wären – eine vergleichbare Situation wie in Deutschland. Diese Patienten sollen schon bald in Notaufnahmen behandelt werden, anschließend aber wieder von Allgemeinmedizinern. Berufsverbände sind gegen die Pläne und kündigten Proteste an. (ast)

