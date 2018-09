Ärzte Zeitung online, 04.09.2018 1

Europäische Kommission

EU-Bündnis will Impf-Skepsis bekämpfen

PARIS. Mit einer am Dienstag in Paris gestarteten gemeinsamen Aktion will die EU-Kommission gegen die wachsende Impf-Skepsis vorgehen. Ein Bündnis aus 20 Ländern, darunter 17 EU-Mitgliedsstaaten, der EU-Kommission und weiteren internationalen Organisationen wie WHO und OECD, sowie Vertretern von Universitäten und der Zivilgesellschaft kommen zusammen, um eine Strategie zu entwickeln, wie Krankheiten durch Impfungen langfristig vermieden werden können.

Die Koordination liegt bei Frankreich. Insgesamt 3,5 Millionen Euro aus einem Gesamtbudget von 5,8 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre stammen aus dem EU-Haushalt. (eb)

