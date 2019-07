Ärzte Zeitung online, 22.07.2019 1

Prozess in der Türkei

Friedenspreisträgerin aus Hessen entlastet

WIESBADEN. In Hessen herrscht Erleichterung, dass die Trägerin des Friedenspreises des Landes, die türkische Ärztin Professor Sebnem Korur Fincanci, zumindest in einem Fall vom Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen wurde. Anlass war ihre Teilnahme an einer Solidaritätskampagne für eine inzwischen geschlossene prokurdische Tageszeitung im Mai 2016.

In einem anderen Prozess ist sie aber bereits wegen angeblicher Terrorpropaganda zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte mit anderen Wissenschaftlern Anfang 2016 eine Friedenspetition unterschrieben. „Meinungs- und Pressefreiheit dürfen nirgendwo Verbrechen sein, auch nicht in der Türkei“, sagte Europaministerin Lucia Puttrich (CDU). (bar)

