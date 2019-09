Ärzte Zeitung online, 03.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



PURE-Studie

Krebs in reichen Ländern die häufigste Todesursache

Weltweit halten kardiovaskuläre Erkrankungen zwar den Spitzenplatz der Todesursachen. Jedoch hat in reichen Ländern inzwischen Krebs diesen Platz übernommen.

Von Peter Leiner

Am Ende: EKG nach Herzstillstand. Bei der Todesursache scheint immer häufiger eine maligne Erkrankung vorzuliegen. © Laz'e-Pete - Fotolia

PARIS. Gut jeder vierte Todesfall bei über 35-Jährigen weltweit wird durch Krebs verursacht, bei steigender Tendenz. In reichen Ländern ist Krebs bereits die häufigste Todesursache dieser Altersgruppe. Das berichtet ein Team um Professor em. Gilles R. Dagenais von der Université Lavalin in Kanada. Die Forscher haben Inzidenz und Mortalität durch nicht-übertragbare Krankheiten in 21 Ländern weltweit standardisiert und prospektiv analysiert.

Die Ergebnisse der Studie PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) sind beim ESC-Kongress in Paris vorgestellt und zeitgleich publiziert worden (Lancet 2019; online 3. September). Unterschieden wurden darin Länder mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen:

Reiche Länder waren Kanada, Saudi-Arabien, Schweden und die Vereinigten Arabischen Emirate,

mittelreiche unter anderen Argentinien, Polen, Türkei, Südafrika, arme Länder waren etwa Indien, Tansania und Simbabwe.

Daten von über 160.000 Teilnehmern im Alter von 35 bis 70 Jahre aus den Jahren 2005 bis 2016 wurden ausgewertet. Das mediane Follow-up lag bei 9,5 Jahren. In dieser Zeit hatten 7 Prozent der Teilnehmer kardiovaskuläre Krankheiten, 3,2 Prozent hatten Krebs, 2,7 Prozent stationär zu behandelnde Verletzungen, 1,8 Prozent eine Pneumonie und 1,1 Prozent eine COPD.

Tod durch Infektionen vor allem in armen Ländern

Kardiovaskuläre Leiden traten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen häufiger auf als in reichen Ländern (7,1 und 6,8 vs 4,3 Fälle pro 1000 Personen und Jahr). Inzidenzen von Krebs, Verletzungen, COPD und Pneumonie waren in reichen Ländern am höchsten und in armen Ländern am niedrigsten.

Im Studienzeitraum starben insgesamt 11.307 Teilnehmer (7 Prozent). Die Mortalität bei übertragbaren Erkrankungen war in armen Ländern fast viermal so hoch wie in reichen Ländern (13,3 versus 3,4 Todesfälle pro 1000 Personen und Jahr). Diese Verteilung galt für alle Erkrankungen, außer für Krebs, bei dem die Mortalität in den Ländern unabhängig vom Einkommen ähnlich hoch war und zwischen 1,3 und 1,6 Prozent lag.

Über alle Länder hinweg betrachtet waren die meisten Todesfälle (40 Prozent) durch kardiovaskuläre Erkrankungen verursacht. In reichen Ländern standen kardiovaskuläre Erkrankungen aber nur noch für 23 Prozent der Todesfälle, Krebs stand dort dagegen für 55 Prozent der Todesfälle. Zum Vergleich: In armen Ländern waren 43 Prozent aller Todesfälle kardiovaskulär bedingt und 15 Prozent durch Krebs.

Die Ergebnisse der Studie lassen sich aber noch nicht auf Deutschland übertragen: Nach Destatis-Angaben waren bei uns 2017 noch 37 Prozent der Todesfälle durch Herzkreislauf-Erkrankungen bedingt und gut 24 Prozent durch Krebs.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich