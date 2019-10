„Ärzte ohne Grenzen“ zieht Personal ab

BERLIN. Die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ zieht sich aus dem Kriegsgebiet Nordsyrien zurück.

„Nach dem Beginn der türkischen Militäroperationen und der äußerst instabilen Situation im Nordosten des Landes haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Großteil unserer Aktivitäten einzustellen und unser internationales Personal aus der Region zu evakuieren“, teilt der Verein auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

#NEWS ?



The volatile situation in northeast #Syria has forced us to take the difficult decision to suspend most of our activities there and evacuate all our international staff.https://t.co/qiL50eCktE