Pharma

2017 lief für Morphosys die Produktentwicklung rund

MÜNCHEN. Für die Morphosys AG war 2017 nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Simon Moroney "ein ausgesprochen erfreuliches Jahr". Mit Janssens Psoriasis-Antikörper Guselkumab (Tremfya®), der sowohl in den USA als auch in Europa zugelassen wurde, sei jetzt "das erste Medikament auf dem Markt, das auf unserer Technologie basiert", so Moroney.

Ein weiterer Höhepunkt sei die Erteilung des Status eines Therapiedurchbruchs in den USA für den Kandidaten MOR208 gegen Blutkrebs. Insgesamt habe Morphosys zum Ende der Berichtsperiode 114 F&E-Projekte in Arbeit gehabt.

Die Zahlen: Der Umsatz verbesserte sich um 34 Prozent auf 67 Millionen Euro. Der Nettoverlust stieg von -60 Millionen auf knapp -70 Millionen. Die Finanzreserven betrugen zum Jahresende 312 Millionen Euro. (cw)

