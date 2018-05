Ärzte Zeitung online, 07.05.2018 1

Wissenschaft

Ernst Jung-Preis ehrt bahnbrechende Forschung

HAMBURG. In Hamburg sind am Freitag die Preise der Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung für Spitzenmedizin verliehen worden. Der mit 300.000 Euro dotierte Ernst Jung-Preis für Medizin 2018 ging an die Tübinger Mikrobiom-Forscherin Professor Ruth Ley und den Freiburger Neurowissenschaftler und Neuropathologen Professor Marco Prinz.

Ley ist Direktorin am Department of Microbiome Science am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie. Sie erhält die Auszeichnung für ihre wegweisenden Arbeiten am intestinalen Mikrobiom. Prinz ist Ärztlicher Direktor am Institut für Neuropathologie am Uniklinikum Freiburg. Er erhielt den Preis für seine Forschung zur Entwicklung und Funktion der Mikrogliazellen. (maw)

