Pharma

Erstes Trastuzumab-Similar im deutschen Markt

LIMBURG. Seit 2. Mai ist mit Herzuma® ein erstes Biosimilar zu Roches Krebs-Blockbuster Trastuzumab (Original: Herceptin®) im deutschen Markt. Anbieter ist Mundipharma, die den Nachbau in Lizenz der Koreanischen Celltrion vertreiben. Zum Deutschland-Start unterbietet Mundipharma den Original-Preis um rund acht Prozent. Zeitgleich wurde Herzuma® auch in Großbritannien eingeführt, weitere europäische Einführungen sollen in den kommenden Monaten folgen; Mundipharma hält auch die Vertriebsrechte für Italien, Irland, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Der im November vorigen Jahres in der EU zuerst zugelassene Trastuzumab-Nachbau Ontruzant® von Samsung Bioepis ist bislang nur in Großbritannien erhältlich. (cw)

