Ärzte Zeitung online, 07.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



NRW

Gesundheitswirtschaft stark gewachsen

KÖLN. In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 10,1 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung auf die Gesundheitswirtschaft entfallen. Laut der amtlichen Statistikstelle Information und Technik NRW belief sich die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft 2017 auf 62,2 Milliarden Euro.

Preisbereinigt waren das 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr und 14,4 Prozent mehr als 2010. In der NRW-Gesundheitswirtschaft haben 2017 rund 1,3 Millionen Erwerbstätige gearbeitet. Das waren 14 Prozent aller Erwerbstätigen.

Von 2010 bis 2017 hat die Anzahl der Beschäftigten in der Gesundheitswirtschaft um 17,1 Prozent zugelegt, in der Gesamtwirtschaft fiel das Plus mit 7,3 Prozent deutlich geringer aus. (iss)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich