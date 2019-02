Ärzte Zeitung online, 13.02.2019 1

Bio-Lebensmittelbranche wächst rasant

NÜRNBERG/BERLIN. Deutschland hat mit weitem Abstand den größten Biomarkt in der EU und steht weltweit nach den USA an zweiter Stelle.

2018 ist der Umsatz – nach vorläufigen Schätzungen – um 5,5 Prozent auf 10,91 Milliarden Euro gestiegen, teilt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zu der am Mittwoch in Nürnberg gestarteten „Biofach“ mit. Ministerin Klöckner eröffnete die 30. Weltleitmesse für Biolebensmittel.

„Die Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln ist weiter steigend. Das neunte Jahr in Folge ist die Branche gewachsen, der Umsatz hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt“, so Klöckner.

Das Wachstum fuße vor allem auf Verkäufen im Lebensmitteleinzelhandel. (maw)

