Bürgerversicherung ante portas?

Inszenierte Aufgeregtheit

Ein Kommentar von Wolfgang Van den Bergh

Kaum gibt es erste Anzeichen für Sondierungen zwischen Union und SPD, da beginnt eine unsägliche Diskussion um "rote Linien". Warum muss jede Äußerung mit dem Etikett "rote Linie" versehen werden? Was sagte doch gleich Karl Lauterbach in der "Welt am Sonntag" im Kontext von Altersarmut und Zweiklassenmedizin: "Wir werden sehen, ob die Union bereit ist, sich in Richtung eines gerechteren Landes zu bewegen."

Das klingt moderat. Aber offenbar nicht für diejenigen, die dahinter das Ende der PKV und die Einführung einer Bürgerversicherung vermuten. Auch die Ärzte-Kritik folgte prompt: Die Bürgerversicherung sei der Turbolader in die Zweiklassen-Medizin.

Zu den Fakten: Selbst die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung sieht die Bürgerversicherung nicht unkritisch und spricht von einer Übergangsphase von "weit mehr als zehn Jahren". Und die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung warnt vor Kollateralschäden für die PKV-Branche. Da hat die Einführung der Parität größere Chancen, von Union und SPD akzeptiert zu werden.

Zwei Botschaften: Bitte kein weiteres Zeitspiel mit Blick auf den SPD-Parteitag Ende nächster Woche in Berlin. Und: Nach dem Scheitern von Jamaika sollten jetzt auf beiden Seiten die Zeichen auf verbale Abrüstung stehen.