Ärzte Zeitung online, 18.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Innovationsfonds

Gröhe will Fördertopf entfristen

FRANKFURT/MAIN. Die Vernetzung der Akteure wird laut Hermann Gröhe (CDU) eines der wichtigsten Themen der kommenden Legislaturperiode sein. Um entsprechende Konzepte in die Regelversorgung zu bringen, setzt der Bundesgesundheitsminister auf den Innovationsfonds – und zwar als Dauereinrichtung.

"Bei der guten Finanzlage muss es sich die GKV leisten, für solch ein Instrument 300 Millionen Euro im Jahr in die Hand zu nehmen", plädierte Gröhe in Frankfurt für eine Entfristung des auf vier Jahre ausgelegten Innovationsfonds. Der Bundestag müsse in der neuen Legislatur daher die Weichen für einen dauerhaften Fördertopf stellen.

Die KV Hessen hatte den Minister sechs Wochen vor der Bundestagswahl zu einem Ausblick auf die Zeit nach der Bundestagswahl geladen. Am Mittwoch startet Gröhe seine Sommerreise. (jk)

Heute schon wählen! Machen Sie mit bei der Online-Umfrage der "Ärzte Zeitung" zur Bundestagswahl

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Die Newsletter der Ärzte Zeitung Lesen Sie alles wichtige aus den Bereichen Medizin, Gesundheitspolitik und Praxis und Wirtschaft. Newsletter bestellen

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Krebs Studie mit 65.000 Frauen Parodontitis als Risikofaktor für Krebs? Ist eine Zahnbettentzündung ein Risikofaktor für bestimmte Krebsarten? Innerhalb einer großen Gruppe Frauen in der Menopause haben Forscher deutliche Zusammenhänge gefunden. Ist eine Zahnbettentzündung ein Risikofaktor für bestimmte Krebsarten? Innerhalb einer großen Gruppe Frauen in der Menopause haben Forscher deutliche Zusammenhänge gefunden. mehr »

Notfall- und Katastrophen-Versorgung Spanien Zwischen Trauer und Krankenversorgung 14:47 Spanien steht unter Terror-Schock: Nach der Attacke in Barcelona und einem Anschlagversuch im Badeort Cambrils gilt es nun, sich um die Opfer und ihre Angehörigen zu kümmern. Unser Korresponent berichtet fortlaufend über die Versorgungssituation. Spanien steht unter Terror-Schock: Nach der Attacke in Barcelona und einem Anschlagversuch im Badeort Cambrils gilt es nun, sich um die Opfer und ihre Angehörigen zu kümmern. Unser Korresponent berichtet fortlaufend über die Versorgungssituation. mehr »