Telemedizin

Hessen schmeißt den Turbo an

Eine am Dienstag etablierte E-Health-Initiative soll Hessens telemedizinische Versorgung voranbringen.

WIESBADEN. Am Dienstag hat Hessens Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU) mit dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung über die Gründung eines Hessischen Kompetenzzentrums für Telemedizin und E-Health den Startschuss für die E-Health-Initiative im Land gegeben. "Das gemeinsame Kompetenzzentrum der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) bündelt hessische Initiativen und wird uns bei der Implementierung neuer, bedarfsgerechter Versorgungsformen unterstützen", erläuterte Grüttner.

Telemedizin bringe Diagnosen von medizinischen Experten schnell zu den Patienten und überbrücke Distanzen, wie er ergänzte. "Das wird perspektivisch gerade im ländlichen Raum eine wichtige Brücke sein, um Allgemeinmediziner und Fachärzte konsultieren und über beispielsweise eine Pflegekraft zuzuschalten, damit schnell medizinisch kompetenter Rat gegeben werden kann", sagte Grüttner. Für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Versorgungsformen stelle Hessen in 2017 rund 1,5 Millionen Euro und ab 2018 rund sechs Millionen Euro jährlich zur Verfügung. "Wir werden die Digitalisierung des Gesundheitswesens intensiv voranbringen, auch um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern", versprach Grüttner in Wiesbaden. "Die E-Health-Initiative Hessen hat auch zum Ziel, das Gesundheitswesen noch besser und sicherer zu machen und hilft auch, Fehl- und Überbehandlungen wie unnötige Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Das spart den Patienten Zeit und Aufwand", hob der Landesgesundheitsminister hervor.

Die Techniker Krankenkasse gab sich in einer ersten Reaktion auf die E-Health-Initiative überzeugt davon, dass neue digitale, telemedizinische Ansätze einen wertvollen Beitrag in der Patientenversorgung leisten können. Sie verfolge deshalb die Entwicklung in Hessen mit großer Spannung. Bisher fänden sich nur dezentrale Telemedizin-Insellösungen. (maw)

