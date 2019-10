Spahns Kassenreform im Vorstände-Check

Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V. : Nein. Auch wenn das Bemühen erkennbar ist, hier zu mehr Einheitlichkeit und Transparenz zu kommen, werden sich die Regelungen in ihrer Wirkung noch beweisen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob sich über die Konkretisierung des Erfahrungs- und Meinungsaustauschs der Behörden tatsächlich ein einheitliches Aufsichtshandeln, wie von uns gefordert, erreichen lässt. Eigenständige Prüfrechte des BVA gehen aber in die richtige Richtung.

Jens Martin Hoyer, Vorstandsvize des AOK-Bundesverbandes : Nein. Der jetzt erkennbare Ansatz zielt nicht mehr darauf ab, einheitliches Aufsichtshandeln durch die Alleinzuständigkeit des BVA durchzusetzen. Stattdessen werden Regeln zur strukturierten und kooperativen Zusammenarbeit der Aufsichten weiterentwickelt. Das ist aus unserer Sicht auch sinnvoll. Denn es geht nicht um eine zentrale Aufsichtsbehörde in Bonn, sondern um eine einheitliche, konsistente Aufsichtspraxis für alle Kassen.

Ulrike Elsner, Vorstandschefin des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) : Leider nein. Da haben die Bundesländer nicht mitgemacht. Dennoch sind die Ausweitung der RSA- Prüfkompetenzen des BVA, die Stärkung der Aufsichtsbehördentagungen und das Transparenzregister richtige Schritte. Was fehlt, sind Konsequenzen, wenn Beschlüsse der Aufsichtsbehördentagung nicht eingehalten werden.

Ulrike Elsner, Vorstandschefin des Verbandes der Ersatzkassen (vdek): Die Kosten für die Versorgung sind regional sehr unterschiedlich. Der jetzige Morbi-RSA berücksichtigt das aber nicht. Ergebnis ist, dass Kassen in manchen Regionen deutlich weniger erhalten als sie für Versorgung bräuchten, in anderen zu viel. Der Unterschied liegt bei bis zu 600 Euro je Versicherten und Jahr! Durch die Regionalkomponente werden zunächst 75 Prozent dieser Differenzen ausgeglichen. Das ist ein guter erster Schritt.

Jens Martin Hoyer, Vorstandsvize des AOK-Bundesverbandes: Nein. Das gewählte Verfahren zur Umsetzung einer Regionalkomponente entspricht einer statistischen Wolke und führt zu nicht nachvollziehbaren Ergebnissen. Zudem wirkt es wie ein Ist-Kosten-Ausgleich und widerspricht damit der bewährten Systematik des RSA. Vor allem aber schwächt die Regionalkomponente Versorgung auf dem Land und zementiert Überversorgung in Ballungsgebieten. Sie wirkt faktisch wie ein Metropolzuschlag.

Franz Knieps, Vorstandsvorsitzender des BKK Dachverbandes: Der Beirat beim BVA hat belegt, dass es im Morbi-RSA auch zu Wettbewerbsverzerrungen kommt, da regionale Strukturen nicht berücksichtigt sind. Kassen mit vielen Versicherten in überversorgten Regionen sind entsprechend benachteiligt, Kassen mit vorwiegend Versicherten in günstigeren Regionen bevorteilt. Da Kassen nur bedingt auf Versorgungsstrukturen einwirken können, man denke an die Kliniklandschaft, ist das richtig.

Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V.: Wir begrüßen die Einführung einer Regionalkomponente. In erster Linie geht es darum, die Finanzmittel dahin zu steuern wo sie für die Versorgung gebraucht werden. Der RSA ist insofern kein Instrument zur Versorgungsgestaltung. Die Regionalkomponente verhindert im Übrigen nicht, dass Investitionen in strukturschwachen Regionen möglich sind.