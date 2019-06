Ärzte Zeitung online, 27.06.2019 1

Moralische Pflicht

Ethikrat gegen generelle Masern-Impfpflicht

Jede Person ist moralisch verpflichtet, sich und die eigenen Kinder gegen Masern impfen zu lassen, findet der Deutsche Ethikrat. Einen Impfzwang für alle Kleinkinder lehnt das Gremium ab.

Masern-Impfung: Der Ethikrat sieht eine moralische Pflicht bei den Bürgern, sich und den Nachwuchs gegen Masern impfen zu lassen.

BERLIN. Der Deutsche Ethikrat hat sich gegen eine generelle Masern-Impfpflicht ausgesprochen.

Wenn eine gesetzliche Masern-Impfpflicht eingeführt werden sollte, dann sollte sie nur für Berufsgruppen in besonderer Verantwortung gelten, betont das Gremium in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme.

Gemeint sind alle Berufstätigen wie Pflegekräfte oder Kita-Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Tätigkeit „Infektionen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit weitergeben“ können.

Spahn will Masern-Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn strebt an, eine verpflichtende Masern-Impfung einzuführen, um die Impfquoten zu erhöhen. Dabei will er hart gegen Verweigerer vorgehen: So sollen sie mit Sanktionen von bis zu 2500 Euro belegt werden, und nicht geimpfte Kinder vom Kitabesuch ausgeschlossen werden. Für seine Pläne erhält Spahn viel Zuspruch aus dem politischen Lager.

Anders urteilt der Ethikrat. Im Fall der diskutierten Impfpflicht für Klein- und Schulkinder sei eine „generelle staatliche Impfpflicht nicht gerechtfertigt“, heißt es in der Stellungnahme. Grund seien die insgesamt hohen Impfquoten in diesen Altersgruppen.

Das Gremium rät stattdessen, das Infektionsschutzgesetz dahingehend zu ändern, dass Impfaktionen in Kitas und Schulen ermöglicht und nicht geimpfte Kinder erfasst werden. Auch wird empfohlen, Eltern intensiver zu beraten und für das Thema zu sensibilisieren.

"Keine Privatangelegenheit"

Der Ethikrat macht in der Mitteilung deutlich, dass „es keine Privatangelegenheit ist, ob man sich gegen eine hochansteckende Infektionskrankheit wie Masern impfen lässt“. Die Ratsmitglieder sehen „jede Person moralisch verpflichtet, sich selbst gegen Masern impfen zu lassen und gegebenenfalls auch für einen entsprechenden Impfschutz der eigenen Kinder zu sorgen“.

In jeder Gesellschaft gebe es besonders schutzbedürftige Menschen, die etwa aus medizinischen Gründen selbst nicht gegen Masern geimpft werden können, bei denen die Erkrankung jedoch einen besonders schweren Verlauf nehmen kann, betont der Ethikrat. „Diese Menschen können nur dadurch vor Ansteckung geschützt werden, dass ein hinreichend hoher Anteil der Bevölkerung gegen Masern geimpft ist.“ (ths)

