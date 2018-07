Ärzte Zeitung online, 16.07.2018 1

Notfallversorgung

Neue Diskussion um Kontaktgebühr für Patienten

Um überflüssige Besuche in der Notaufnahme von Krankenhäusern zu verhindern, sollen die Patientenströme besser gesteuert werden. Im Gespräch ist auch eine Kontaktgebühr für Patienten.

Gefühlter Notfall: Wer ohne Not die Ambulanz verstopft, soll eine Stragebühr zahlen müssen, so die KBV. © IckeT / stock.adobe.com

BERLIN. In den Notfallambulanzen der Krankenhäuser drängen sich die Patienten, auch zu Zeiten, in denen die Praxen der niedergelassenen Ärzte geöffnet sind.

Oft leiden die Patienten lediglich an Schnupfen, einem Zeckenstich oder anderen Bagatellerkrankungen, die nicht zwingend im Krankenhaus versorgt werden müssten.

Nicht zuletzt deshalb steht die Notfallversorgung in Deutschland vor einer tiefgreifenden Reform. In diesem Zusammenhang ist jetzt wieder die Forderung nach einer Art quot;Praxisgebührquot; für die Behandlung in der Klinikambulanz laut geworden. Zuletzt hatte Niedersachsens KV-Chef Mark Barjenbruch 50 Euro pro Patient ins Spiel gebracht.

KBV-Chef Dr. Andreas Gassen hat am Montag klargestellt, dass generelle Gebühren für die Behandlung von Notfallpatienten im ärztlichen Bereitschaftsdienst und den Notfallambulanzen der Krankenhäuser ausgeschlossen sein sollen.

Eine Steuerung der Patientenströme in die jeweils zuständige Versorgungsebene sei aber eine Option, sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung am Montag der quot;Ärzte Zeitungquot;.

Davon betroffen sein sollten allerdings nur die Patienten, die ohne vorherige telefonische Anmeldung in der Klinikambulanz vorstellig werden.

Über die Höhe einer solchen Kontaktgebühr will man bei der KBV derzeit nicht spekulieren. Klar ist, dass es noch geraume Zeit dauern dürfte, bis ein solches Steuerungsinstrument greifen könnte. (af)

