Bedarfsplanung & Co.

Das sind die Themen der Gesundheitsministerkonferenz

BERLIN. Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder will sich bei seiner Tagung am 20. und 21. Juni in Düsseldorf die sektorübergreifende Versorgung, Prävention und Patientenorientierung vornehmen.

Das geht aus der Antwort des Berliner Gesundheitsstaatssekretärs Boris Velter auf eine Anfrage aus dem Abgeordnetenhaus hervor.

Das Land Berlin will zudem die Rolle der Länder in der Bedarfsplanung und den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) thematisieren und einen Antrag zur Erfassung des Impfstatus von Mitarbeitern im ÖGD einbringen.

Gemeinsam mit Bayern wird Berlin zudem Eckpunkte für die Überprüfung der Deutschkenntnisse bei der Anerkennung von Gesundheitsberufsabschlüssen aus anderen Ländern vorstellen. (ami)

