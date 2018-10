Ärzte Zeitung online, 24.10.2018 1

Bremen

Volksbegehren für 1600 neue Pflegestellen

BREMEN. Die Bremer Initiative "Für mehr Personal im Krankenhaus" will die Stadt Bremen mit einem Volksbegehren dazu bewegen, mehr Pflegekräfte in den kommunalen Krankenhäusern einzustellen. "Sofort – 1600 neue Stellen in Bremer Krankenhäusern", so die Forderung. Ab Ende des Monats will die Initiative damit beginnen, Unterschriften zu sammeln.

Um es zunächst auf die Tagesordnung des Bremer Senats zu schaffen, braucht das Anliegen 5000 Unterschriften. Die Dauerbelastung in der (Alten-) Pflege und für alle Krankenhausbeschäftigten sei durch "massiven Personalabbau in den letzten Jahren unerträglich geworden", heißt es in der Resolution des Bündnisses aus Klinikmitarbeitern, Parteien und Gewerkschaften.

"Die Beschäftigten werden krank oder kündigen. Sie können diesem permanenten Druck nicht mehr standhalten. Nicht nur für uns, sondern für alle Patienten und Pflegebedürftigen ist diese Situation stark gesundheitsgefährdend!" In Berlin, Freiburg oder Hamburg gibt es bereits entsprechende Initiativen. (cben)

