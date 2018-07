Darmkrebs-Screening künftig für Männer ab 50

Jetzt sollten endlich auch die Richtlinien geändert werden:

Denn es ist ein dilettantischer Anachronismus, dass die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) über die Früherkennung von Krebserkrankungen (Krebsfrüherkennungs-Richtlinie / KFE-RL) an keiner Stelle erwähnen, dass es in über 98% aller Fälle zum Ausschluss von Krebserkrankungen und damit zur entlastenden Primärprävention von Tumorkrankheiten für unsere Patientinnen und Patienten im Sinne einer echten Vorsorge kommt. Und es nur in unter 2% zu einer Früherkennung von möglichen Tumorerkrankungen kommen kann.



Beim Mann das absolute Richtlinien-Chaos!

- Ab 35 Jahren Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchungen alle 2 Jahre.

- Ab 45 Jahren Genital- und Prostata-Untersuchungen 1x jährlich.

- Ab 50 Jahren iFOBT-Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchungen 1x jährlich.

- Mit 55 und 65 Präventiv-Koloskopie; alternativ dazu iFOBT alle 2 Jahre.

- Keine verbindlich evaluierten PSA- oder CEA-Testungen.



Bisher also nur vom 50. bis 55. Lebensjahr 1 x jährlich iFOBT für Frauen und Männer. Für diejenigen ab 55 Jahren, die k e i n e Präventivkoloskopie machen lassen wollen, soll dann nur noch alle 2 Jahre ein iFOBT-Test durchgeführt werden: Obwohl Darmkrebs-Prävalenz und –Inzidenz in dieser Altersgruppe gerade dann am stärksten ansteigen? Das ist doch zugleich der entscheidende Grund für die beiden Vorsorge Koloskopien!



Mit 55 die erste Präventivkoloskopie und mit 65 Jahren die zweite durchgeführt, senken Morbidität und Mortalität signifikant. Doch warum behindert man bei Koloskopie-Verweigerern zugleich die Darmkrebs-Frühdetektion mit aktiver Ausdünnung der Vorsorge- und Früherkennungs-Intervalle?



Meines Wissens müssen diese, unsere Patienten gefährdenden, völlig unlogischen Widersprüche insbesondere vom GBA selbst endlich thematisiert und aufgeklärt worden.



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

