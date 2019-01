Ärzte Zeitung online, 29.01.2019 1

Nationalen Dekade gegen Krebs

Neue Forschungsstrategie gegen Krebs im Fokus

Krebserkrankungen möglichst verhindern, Heilungschancen verbessern, Lebensqualität erhöhen – das sind Ziele der „Nationalen Dekade gegen den Krebs“. Heute ist der Startschuss für diese Initiative gefallen.

Gemeinsam gegen Krebs: Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit, und Anja Karliczek (beide CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung, stellen während einer Pressekonferenz den Startschuss der Nationalen Dekade gegen Krebs vor. © Wolfgang Kumm/dpa

BERLIN. Auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist am Dienstag in Berlin gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium, dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und der Deutschen Krebshilfe die „Nationale Dekade gegen den Krebs“ ausgerufen worden. Sie zielt darauf ab, Krebspatienten in den nächsten zehn Jahren neue wissenschaftliche Erkenntnisse beschleunigt zugänglich zu machen sowie Prävention und Früherkennung systematisch zu erforschen und auszubauen.

Das Ziel sei, dass die Patienten wissen, dass sie in keinem anderen Land der Welt eine bessere Therapie bekommen als in Deutschland, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek bei der Präsentation der Initiative. „Andere fliegen zum Mond, wir wollen den Krebs besiegen“, betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Acht Nationale Zentren für Tumorerkrankungen geplant

Konkrete Maßnahmen der Initiative sind der Ausbau der derzeit zwei Nationalen Zentren für Tumorerkrankungen – Heidelberg und Dresden – auf zunächst vier, später acht Standorte. Deren Aufgabe ist es, in ausreichender Größenordnung Grundlagen- und klinische Forschung effektiv zu verbinden, um neue Erkenntnisse für Patienten beschleunigt verfügbar zu machen.

Es sei „das große Versprechen der GKV“, dass neue Therapien, auch extrem teure Gen- und Zelltherapien, vom Tag ihrer Zulassung an in Deutschland für Patienten verfügbar sind. Dies solle so bleiben, sagte Spahn.

Ein weiteres Projekt ist der Aufbau eines Nationalen Krebspräventionszentrums in Kooperation zwischen dem DKFZ in Heidelberg und der Deutschen Krebshilfe. Dabei soll erforscht werden, welche Rolle chronische Entzündungen für die Entstehung von Krebs spielen, welche Testmethoden aus der Molekularbiologie für die Früherkennung entwickelt werden und schließlich ob weitere Impfungen – ähnlich wie bei HPV – zur Krebsprävention gefunden werden können.

Der DKFZ-Vorstandsvorsitzende Professor Michael Baumann schätzt, dass durch effektive Prävention und Früherkennung 70 Prozent der Krebserkrankungen vermieden oder früh erkannt und therapiert werden könnten.

Lob aus der Pharmabranche

Auch der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) vfa begrüßt diese Initiative. „ Mit Krebs nimmt sie eine der drängendsten gesundheitlichen Herausforderungen in den Fokus; und sie ist geeignet, den Innovations- und Gesundheitswirtschaftsstandort Deutschland zu stärken“, so Birgit Fischer, vfa-Hauptgeschäftsführerin, in einer Mitteilung ihres Verbands.

Gelängt es, durch noch bessere Verzahnung der Beteiligten Fortschritte in der Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe, besserer Diagnoseverfahren und effizienterer Behandlung zu erzielen, habe Deutschland die Chance, zu einem weltweiten Leuchtturm für Gesundheitslösungen zu werden, sagte Fischer. Eine verstärkte Vernetzung von Grundlagen- und angewandter Forschung komme daher zur rechten Zeit. Viele neue Erkenntnisse würden derzeit noch gar nicht ausgeschöpft. (HL/run)

