Barmer

Genussbotschafter lehren gesunde Ernährung

BERLIN. Die Barmer und die Sarah Wiener Stiftung ziehen ein positives Zwischenfazit ihrer Kampagne „Ich kann kochen“. Kinder werden zum Kochen angeleitete und über gesunde Ernährung informiert. Dazu werden Mitarbeiter in Kitas, Horten und Schulen zu „Genussbotschaftern“ ausbildet.

Rund 800 dieser Botschafter in mehr als 450 Einrichtungen wurden bisher in Brandenburg und etwa 1000 Mitarbeiter in 525 Einrichtungen in Berlin ausgebildet.

„‚Mit Ich kann kochen!‘ erreichen wir auch die Kinder, denen zu Hause eine gesunde Ernährung nicht vorgelebt wird“, so Barmer-Landesgeschäftsführerin Gabriela Leyh.

Die Kasse fördert Teilnehmer auch dieses Jahr mit bis zu 500 Euro für den Einkauf von Lebensmitteln. (ami)

