Ärzte Zeitung online, 30.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Nanny State Index

Streit um Sündensteuern

Deutschland legt innerhalb der EU am wenigsten die fiskalischen und regulatorischen Daumenschrauben an, wenn es um Prävention in puncto Alkohol, Tabak, E-Dampf und Zucker geht, so eine aktuelle Untersuchung. Das könnte die Zuckerdebatte befeuern.

Von Matthias Wallenfels

Bemuttert der Staat die Konsumenten nicht genug? Eine Zuckersteuer ist ein Vorschlag, um Konsumenten von ungesunder Ernährung abzubringen. © elenachaykina / stock.adobe.com

Für Freiheitsliebende ist es der Ausdruck eines liberalen Staates, aus der Sicht von Präventionspolitikern ist es schlicht ein Armutszeugnis: Der am Dienstag vom European Policy Information Center (Epicenter), einer Gruppe freiheitsorientierter Think Tanks, veröffentlichte „Nanny State Index 2019“.

Dieser zeigt, dass Deutschland im EU-Vergleich am zurückhaltendsten ist mit potenziellen regulatorischen und fiskalischen Steuerungsmöglichkeiten, um Prävention in puncto Alkohol-, Tabak-, E-Zigaretten- oder auch Zuckerkonsum zu betreiben.

Anhand von 35 Kriterien in den Kategorien Alkohol, Getränke, Lebensmittel, E-Zigaretten und Tabakprodukte werden für den Index seit 2016 die besten und schlechtesten Länder zum Gebrauch von Genussmitteln ermittelt. „Deutschland ist das beste Land in der EU, um zu trinken, rauchen, dampfen und essen. Es gibt keine Steuern auf Liquids für E-Zigaretten, keine Zuckersteuer, und es gibt weitgehend liberale Regeln für Werbung“, heißt es in der Länderzusammenfassung.

Ergänzt wird dies durch den Hinweis darauf, dass sowohl die Alkohol- als auch die Tabaksteuer – kaufkraftadjustiert – weit unter dem EU-Schnitt lägen.

Zuckersteuer bereits in neun EU-Ländern etabliert

Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass bereits in neun EU-Mitgliedstaaten eine Steuer auf zuckerhaltige oder künstlich gesüßte Soft Drinks eingeführt worden sei – diese belaufe sich in einer Spanne von fünf Cent je Liter in Ungarn bis zu 30 Cent in Irland. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hält indes wenig von einer Zuckersteuer.

Im Rahmen ihrer vom Bundeskabinett kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres verabschiedeten „Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten“ setzt sie auf die ihr gegenüber von Seiten der Lebensmittelindustrie eingegangene Selbstverpflichtung, via Reformulierungen der Rezepturen bis 2025 vereinbarte Zucker- Fett- und Salzgehalte zu erreichen.

Dafür bekommt sie heftigen Gegenwind – unter anderem von ärztlicher Seite. So hat sich die Deutsche Allianz Nicht-übertragbare Krankheiten (DANK), die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), das Ethnomedizinische Zentrum zusammen mit dem AOK-Bundesverband sowie der Verbraucherschutzorganisation foodwatch zum Bündnis „Aktion weniger Zucker“ zusammengeschlossen. Das pocht auf „steuerliche Anreize für die Lebensmittelindustrie, gesündere Rezepturen zu entwickeln“ – also eine Zuckersteuer.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich