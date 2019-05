Ärzte Zeitung online, 03.05.2019 1

Hessisches Bündnis

Faltblatt zur Suizidprävention

FRANKFURT/MAIN. Das Bündnis „heilen & helfen“, in dem alle Körperschaften der hessischen Heilberufe zusammengeschlossen sind, hat eine Broschüre erstellt, die dazu beitragen soll, die Gefahr einer Selbsttötung schneller zu erkennen und zu verhindern.

as Faltblatt „Minus 30% – Heilen & Helfen – Suizide verhindern“ wird in den nächsten Wochen an die Mitglieder der Körperschaften verschickt, so dass diese es auslegen und weiterreichen können.

Es zeigt Betroffenen professionelle Hilfsangebote auf, soll Freunde und Angehörige bei der rechtzeitigen Einschätzung von Suizidgefährdung unterstützen und bündelt hilfreiche Adressen und Rufnummern von Netzwerken zur Suizidprävention.

Hessens Heilberufe wollen damit das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützen, die Suizidzahlen bis 2030 um 30 Prozent zu senken. In Deutschland beenden rund 10.000 Menschen pro Jahr ihr Leben selbst. (bar)

