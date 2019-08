Ärzte Zeitung online, 07.08.2019 1

Elektroroller

Lauterbach will null Promille für E-Scooter

BERLIN. Für Fahrer von E-Scootern sollte nach Forderung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach eine Null-Promille-Grenze gelten. Steigende Unfallzahlen hätten deutlich gemacht, dass die derzeit geltenden Promillegrenzen analog zu Autofahrern nicht reichten, sagte der SPD-Fraktionsvize den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Für E-Scooter sollten wir eine Null-Promille-Grenze prüfen.“

Gilt demnächst Null-Promille auf dem E-Scooter? © Roland Weihrauch / dpa / picture alliance

Für das Führen eines Elektrorollers gelten aktuell die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer. Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille ein Kraftfahrzeug führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, ab 1,1 Promille eine Straftat. Ab einem Wert von 0,3 Promille und Ausfallerscheinungen liegt ebenfalls eine Straftat vor. Für Fahrer in der Probezeit oder unter 21 Jahre gilt die Null-Promille-Grenze.

Zudem sollte es mehr Kontrollen und Kontrolleure für den E-Scooter-Verkehr geben, meint Lauterbach. Die jetzige Personalstärke bei Polizei und Ordnungsämtern reiche dafür nicht aus. Dazu will er die Roller-Hersteller in die Pflicht nehmen. Sie sollten sich an den Kosten beteiligen, die dem Staat bei Sicherheitspersonal und Unfallkosten entstehen. (dpa/bar)

