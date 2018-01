Ärzte Zeitung online, 03.01.2018 1

Robert Koch-Institut

Wie wird die Physiotherapie in Deutschland genutzt?

BERLIN. Fast 22 Prozent der Erwachsenen in Deutschland berichtet, innerhalb von zwölf Monaten physiotherapeutische Leistungen in Anspruch genommen zu haben, teilt das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Bei Frauen liege dieser Anteil mit 25,5 Prozent deutlich höher als bei Männern mit 17,7 Prozent. Die Zahlen stammen aus der Auswertung der Studie GEDA 2014/2015-EHIS (Journal of Health Monitoring 2017 2(4)).

Im Altersverlauf nehme die Inanspruchnahme deutlich zu, sie erreiche ihren Höhepunkt in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit 30,7 Prozent bei den Frauen und 20,1 Prozent bei den Männern, so das RKI. Angehörige der oberen Bildungsgruppe und Privatversicherte nehmen physiotherapeutische Leistungen häufiger in Anspruch. Ebenso nutzen Personen aus den neuen Bundesländern physiotherapeutische Angebote häufiger als Personen aus den alten Bundesländern. (eb)